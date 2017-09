হরভজনের সিংয়ের এই টুইটে বাকরুদ্ধ নেটদুনিয়া

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে মাঝেমধ্যেই খবরের শিরোনামে উঠে আসেন জাতীয় দল থেকে ব্রাত্য হরভজন সিং। ফের একবার তাঁর একটি টুইট ভাইরাল হয়ে গিয়েছে নেট দুনিয়ায়। সম্প্রতি নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন ভাজ্জি। সেটিই বর্তমানে ভাইরাল। হরভজনের এই টুইট অনেকেরই মন ছুঁয়ে গিয়েছে।

কী টুইট করেছেন হরভজন? গত শনিবার দু’টি শিশুর ভিডিও পোস্ট করেন তিনি। যেখানে দেখা যাচ্ছে, বিছানায় শুয়ে রয়েছে দু’টি শিশু। একজন ছোট, অপরজন বড় দাদা। এমন সময়ে ছোট শিশুটি হঠাৎই কেঁদে ওঠে। কারণ তার চুষিকাঠিটি পাশে পড়ে গিয়েছে। এদিকে দাদাও অসহায়, কারণ তার যে দু’টি হাতই নেই। এখানেই ভাইয়ের প্রতি ভালবাসায় সে কোনও ভাবে মুখে করেই চুষিকাঠিটি ভাইয়ের মুখে দিয়ে দেয়। আর এরপরই কান্না থামিয়ে দেয় ছোট্ট শিশুটি।

Almost had tears..left me speechless..Lot to learn from them #love #care #blessthem 🙏 pic.twitter.com/glaBB2ekC8

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) 2 September 2017