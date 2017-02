কোবরার সঙ্গে ভিডিও পোস্ট করে গ্রেপ্তার জনপ্রিয় অভিনেত্রী

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: প্রমোশনের জন্য চাই অভিনব আইডিয়া। আর তাই ডাক পড়ল কোবরার। সেই কোবরা হাতে নিয়ে, গলায় জড়িয়ে ছবি-ভিডিও দিয়েছিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী। সেই ভিডিওই বিপদ ডেকে আনল। গ্রেপ্তার করা হল অভিনেত্রী শ্রুতি উলফত-সহ আরও চারজনকে।

‘নাগার্জুন-এক যোদ্ধা’ সিরিয়ালের প্রমোশনের খাতিরে এই ভিডিও তোলা হয়েছিল বছর কয়েক আগে। কোবরার মতো সংরক্ষিত প্রাণীকে কাজে লাগানো, ছবি তোলা ইত্যাদি বন্যপ্রাণ আইনে নিষিদ্ধ। ফলত অভিনেত্রী ও সিরিয়ালের প্রযোজকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল থানের বনদপ্তরে। বহু দর্শকের তরফেও অভিযোগ জানানো হয়েছিল। অভিযোগের ঝড়ের মুখে পিঠ বাঁচাতে প্রযোজকদের তরফে বলা হয়েছিল, ছবিতে দেখা যাওয়া কোবরাটা জীবন্ত নয়। অ্যানিমেশন করে তা বানানো হয়েছিল। যদিও তাদের এ যুক্তি ধোপে টেকেনি। ফরেন্সিক রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই গ্রেপ্তার করা হয় ওই অভিনেত্রীকে। পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয়েছে সিরিয়ালের আরও এক অভিনেতা ও দুই প্রযোজককে।

যদিও এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, গ্রেপ্তারির খবর অস্বীকার করেছেন অভিনেত্রী। তাঁর দাবি, যেহেতু তিনি কোবরার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছিলেন তাই তাঁকে বয়ান দিতে ডাকা হয়েছিল। দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তিনি তাঁর বক্তব্য জানিয়ে এসেছেন। জনপ্রিয় অভিনেত্রী বলেই এই ঘটনায় তাঁর নাম বেশি ছড়াচ্ছে বলে দাবি শ্রুতির।

Forest Dept say that production manager nd actress said this snake was special effect bt forensic tests cnfrmd it was real @dna pic.twitter.com/DIfosxGhZO

