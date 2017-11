নোট বাতিলের বর্ষপূর্তিতে টুইটার ‘ডিপি’ কালো করার ডাক মুখ্যমন্ত্রীর

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: শিয়রে নোট বাতিলের বর্ষপূর্তি৷ কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে কোমর বেঁধেছে বিরোধী দলগুলি৷ আর এই বিরোধিতায় আগাগোড়া যাঁকে দেখা দিয়েছে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ এমনিতেই তৃণমূলের তরফে ৮ নভেম্বর বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের ডাক দেওয়া হয়েছে৷ তবে এবার নেটদুনিয়াতেও অভিনব পদক্ষেপ মমতার৷ নোট বাতিলের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সকলকে টুইটার ডিপি বা ডিসপ্লে পিকচার কালো করে প্রতিবাদে শামিল হওয়ার আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর৷

[ একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ছে রেলের ভাড়া, মাথায় হাত মধ্যবিত্তের ]

নোট বাতিলের বিরুদ্ধে গোড়া থেকেই তিনি প্রতিবাদে সরব৷ ভারতের মতো বিপুল বৈচিত্র ও জনসংখ্যার দেশে এই সিদ্ধান্ত যে ব্যুমেরাং হতে পারে তা আঁচ করেছিলেন নিখুঁতভাবেই৷ তখন তা রাজনৈতিক বিরোধিতা হিসেবেই দেগে দেওয়া হয়েছিল৷ কিন্তু বছর ঘুরতে দেখা গেল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুল বলেননি৷ বাতিল নোট নিয়ে আরবিআই এখনও যেভাবে নাকানি চোবানি খাচ্ছে আর আর্থিক বৃদ্ধি হ্রাস হয়েছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে তাঁর অনুমান নির্ভুলই ছিল৷ অসংগঠিত ক্ষেত্র, ছোট ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ প্রায় বিপর্যয়ের মুখে৷ মুখ বাঁচাতে কেন্দ্রকেই এখন নানারকম সাফাই দিতে হচ্ছে৷

এই পরিস্থিতিতে একজোট বিরোধীরা৷ রাহুল গান্ধী ইতিমধ্যেই দিনটিকে কালাদিবস হিসেবে পালনের ডাক দিয়েছে৷ একই আহ্বান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও৷ তৃণমূল স্তরে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে৷ তবে একটা মমতা ভোলেননি যে, বিজেপি নেটদুপনিয়ায় অতি সক্রিয়৷ ভারচুয়াল দুনিয়ায় প্রচার করে মানুষের মনে বাস্তবরহিত অন্য ছবি ফুটিয়ে তুলতে তাদের জুড়ি মেলা ভার৷ এতদিন ঘুমন্ত থাকার পর তাই নেটদুনিয়ায় সক্রিয় হয়েছেন রাহুল গান্ধীও৷ এবার বিজেপির শক্ত ঘাঁটিতেই কেন্দ্রকে বেঁধার চেষ্টায় মমতা৷ তাঁর আহ্বান, ৮ নভেম্বর সকলে তাঁদের টুইটারের ডিসপ্লে পিকচার কালো করুন৷ সেটাই হবে নোট বাতিলের মতো বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ৷

#Noteban is a disaster. On #Nov8BlackDay to protest against this scam that destroyed the economy, let us also change our Twitter DP to black

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 6, 2017