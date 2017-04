বিনোদ খান্নার শেষকৃত্যে অনুপস্থিত শাহরুখ-সলমনরা, ক্ষোভ ঋষির

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: বৃহস্পতিবার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সত্তরের দশকের অন্যতম সেরা বলিউড অভিনেতা বিনোদ খান্না। কিন্তু তাঁর শেষকৃত্যেই কি না অনুপস্থিত বর্তমান বলিউডের তথাকথিত সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। আর এ কারণেই বলিপাড়ার বর্তমান তারকাদের একহাত নিলেন ঋষি কাপুর। নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে পরপর বেশ কয়েকটি টুইট করেন তিনি। যেখানে শাহরুখ খান, সলমন খান, আমির খান, রণবীর সিং, দীপিকা পাড়ুকোন-সহ একাধিক প্রথম সারির অভিনেতা-অভিনেত্রীর অনুপস্থিতির জন্য উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি।

বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় বিনোদ খান্নার। উপস্থিত ছিলেন অমিতাভ বচ্চন, অভিষেক বচ্চন, অর্জুন রামপাল, দিয়া মির্জা, জ্যাকি শ্রফ, রণধীর কাপুর, চাঙ্কি পাণ্ডে, পরিচালক সুভাষ ঘাই প্রমুখ। কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে বর্তমান প্রজন্মের প্রায় কোনও তারকারাই দেখা মেলেনি। এমনকী ছিলেন না ঋষি কাপুরের স্ত্রী এবং ছেলে রণবীর কাপুরও। যদিও ৭০ বছর বয়সি অভিনেতা আলাদা একটি টুইট করে জানান, ছেলে এবং স্ত্রী দেশের বাইরে থাকায় উপস্থিত থাকতে পারেননি।

বৃহস্পতিবার রাতেই নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে পরপর বেশ কয়েকটি টুইট করেন ঋষি। লেখেন, ‘খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার। এই প্রজন্মের কোনও তারকাই বিনোদ খান্নার শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকতে পারল না। অথচ উনি প্রায় সবার সঙ্গেই কাজ করেছেন।কীভাবে সম্মান জানাতে হয়, এটা সবার শেখা উচিত।’ পরের একটি টুইটে তিনি আরও বলেন, ‘এটা কেন হবে? আমার বেলাও তাহলে একই জিনিস ঘটতে পারে। আমাকে তৈরি থাকতে হবে। কেউ আমার মৃতদেহ কাঁধে নিতে আসবে না। এখনকার নামী তারকাদের উপর এ জন্যই রাগ হচ্ছে।’

Shameful. Not ONE actor of this generation attended Vinod Khanna’s funeral. And that too he has worked with them. Must learn to respect. — Rishi Kapoor (@chintskap) April 27, 2017

Why this? Including mine and thereafter.When I die, I must be prepared.None will shoulder me. Very very angry with today’s so called stars. — Rishi Kapoor (@chintskap) April 27, 2017