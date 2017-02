‘রইস’-এর আগে পাকিস্তানে মুক্তি পেল ‘কাবিল’, উচ্ছ্বসিত দর্শকরা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: অবশেষে পাকিস্তানে মুক্তি পেল ভারতীয় সিনেমা। গত বুধবার রাতে করাচিতে মুক্তি পেয়েছে হৃতিক রোশন অভিনীত ‘কাবিল’। মুক্তির কথা জানিয়েছিলেন খোদ রাকেশ রোশন। এর আগে উরি হামলার পর থেকেই ভারত-পাকিস্তান দু’দেশের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়েছিল। পাক কলাকুশলীদের ভারতে কাজ করা নিয়ে অনেকেই প্রকাশ্যে বিরোধিতা শুরু করেন। উল্টোদিকে, পাকিস্তানেও বন্ধ হয়ে যায় ভারতীয় সিনেমার প্রদর্শন। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা হলেও স্বাভাবিক। এর মধ্যেই পাকিস্তানে ফের দেখানো শুরু হল ভারতীয় সিনেমা। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাগুলির মধ্যে সেই সুযোগ পেল হৃতিক রোশন অভিনীত ‘কাবিল’।

বুধবার রাতে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটি। ছবির প্রযোজক রাকেশ রোশন নিজেই টুইট করে একথা জানিয়েছেন। নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ‘হ্যাঁ, এটা সত্যি। কাবিল আজ রাতে পাকিস্তানে মুক্তি পাচ্ছে। আগামীকাল সকাল ১১ টা থেকে সেটি দেখানো শুরু হবে।’

Yes it’s true!

Kaabil releasing tonight in Karachi at 11pm & shows starting tomorrow across Pakistan. — Rakesh Roshan (@RakeshRoshan_N) February 1, 2017

হৃতিকও বাবার মতো পাকিস্তানে ‘কাবিল’-এর মুক্তি নিয়ে উৎসাহিত ছিলেন। তিনি লেখেন, ‘করাচিতে কাবিল মুক্তি পেয়েছে। আশা করব ভারতে যতটা প্রশংসা কুড়িয়েছে, পাকিস্তানেও সিনেমাটি ততটাই প্রশংসা কুড়োবে।’

Kaabil just released in Karachi tonite. India gave it so much love. Hope it gets the same love from pakistan as well. ❤️ — Hrithik Roshan (@iHrithik) February 1, 2017

মুক্তির প্রথমদিনেই অবশ্য দর্শকদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে সিনেমাটি। সেই প্রসঙ্গে অনেকেই টুইট করেছেন। কেউ কেউ আবার ‘রইস’-এর তুলনায় ‘কাবিল’-কে এগিয়ে রাখছেন।

Watched #Kaabil in Pakistan today. What a Film!! @iHrithik is just superb. Spell Bounding!! Love to whole team from Pakistan. — Aatif Butt (@AatifEhsaan) February 2, 2017

KAABIL rocks, great work by @iHrithik & @yamigautam , this movie is better than Raees. Best of luck #KAABIL — Shahid Anwer (@realMS1319) February 1, 2017

Wow!!One word for kaabil..realistic and superb.actually that are 2 words..but it’s alright cz kaabil can’t be described in 1 word @iHrithik — Arslan Khan (@followurhero) February 2, 2017

এদিকে, আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে মুক্তি পাবে ‘রইস’। ভারতের পর পাকিস্তানে কীরকম ব্যবসা করে সিনেমাটি, এখন সেদিকেই তাকিয়ে কিং-খানের ভক্তরা।