ডাগ আউটে ওয়াকি-টকি হাতে কোহলি, বিতর্কে কী নিদান আইসিসির?

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: আশিস নেহরার বিদায়ী ম্যাচেই বিতর্কে জড়িয়েছিলেন আধিনায়ক কোহলি। ডাগ আউটে বসেছিলেন ভারত অধিনায়ক। হাতে ওয়াকি-টকি। কথা বলছেন কারও সঙ্গে। সেই থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত। কেউ কেউ বলেছিলেন, আইসিস-র নিয়ম ভঙ্গ করেছেন বিরাট। যদিও শেষমেশ বিতর্কে জল ঢেলে তাঁকে ক্লিনচিট দিল সর্বভারতীয় ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা।

[ উদ্বোধনের বদলে কলকাতা পেল আইএসএলের ফাইনাল ]

সাধারণ ওয়াকি-টকি ব্যবহার করেন সাপোর্ট স্টাফরা। ড্রেসিংরুমে খেলোয়াড়দের ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ। এই পরিস্থিতিতেই কোহলির হাতে ওয়াকি-টকি দেখে নিয়মভঙ্গের প্রসঙ্গ উঠেছিল। কী কারণে ও কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বিরাট? দেখা গিয়েছে, যে সময় বিরাট ওয়াকি-টকিতে কথা বলছেন সে সময় ধারে কাছে কোথাও ছিলেন না হার্দিক পান্ডিয়া। ভারতীয় ইনিংসের তখন পনেরোতম ওভার চলছে। তার পরের ওভারেই অবশ্য অধিনায়কের পাশে এসে বসেন তিনি। ঠিক তারপরেই হার্দিককে ব্যার্টিং অর্ডারে আগে তুলে নামানো হয়। অর্থাৎ এটাই ছিল অধিনায়কের পরিকল্পনা। কিন্তু হার্দিককে কাছাকাছি কোথাও দেখতে না পেয়েই ওয়াকি-টকির ব্যবহার। আর তা হাতে তুলে নেওয়ার আগে আইসিসি-র অনুমতিও নিয়েছিলেন ভার অধিনায়ক। সুতরাং এ নিয়ে বাড়তি বিতর্কের আর কোনও অবকাশ নেই। যদিও বিসিসিআই এ ব্যাপারে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

.@imVkohli‘s Farewell Greetings To Nehra. May you have the best life ahead, Nehra ji. Good luck all the way for your life. #INDvNZ pic.twitter.com/fQ94GbCD3u

— Virat Kohli FC (@ViratKohIiFC) November 1, 2017