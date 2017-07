প্রকাশ্যে এল জিএসটি ধার্য করা প্রথম বিল, জানেন কত কর চাপল?

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সপ্তাহান্তের রাতটা প্রায় জেগেই কাটালেন অধিকাংশ ভারতবাসী। ঠিক রাত বারোটায় বোতামটি টিপলেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুরু হয়ে গেল নয়া অধ্যায়। গুড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স অর্থাৎ জিএসটি অধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় ‘গুড অ্যান্ড সিম্পল ট্যাক্স’। শনিবার থেকেই এক দেশ, এক কর ব্যবস্থায় শামিল হল গোটা দেশ। আর সূচনাটি হল জনপ্রিয় ব্র্যান্ড বিগ বাজারের হাত ধরে। দেশের প্রথম জিএসটি ধার্য করা বিলটি শেয়ার করেছেন স্বয়ং বিগ বাজারের কর্ণধার কিশোর বিয়ানি। দেশের প্রথম জিএসটি যুক্ত বিলটি শেয়ার করে তিনি যে কতটা গর্বিত সে কথা জানাতেও ভোলেননি ভারতীয় ব্যবসায়ী।

জিএসটি উপলক্ষে শুক্রবার মধ্যরাতে বেশ বড় মাপের ছাড় দিয়েছিল বেসরকারি সংস্থাটি। এর ফলেই রাত পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যে বিগ বাজারের বিপণির বাইরে ভিড় লেগে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের। নতুন কর ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগেই পছন্দের জিনিসগুলি সস্তায় কেনার সুযোগ ছাড়তে চাননি অনেকেই। সেই তাগিদেই বিভিন্ন আউটলেটের সামনে ভিড় জমিয়েছিলেন তাঁরা। আর সেই সৌজন্যে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়ে ফেলল বেসরকারি বিপণি সংস্থাটি। জিএসটি ধার্য করা প্রথম বিলটি তাঁরাই তুলে দিলেন ক্রেতার হাতে। অবশ্য ভাগ্যবান ক্রেতাটি কে, সে সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি। তবে তাঁর মাধ্যমেই নতুন কর ব্যবস্থায় পদার্পণ কর গোটা দেশ।

শুধু কিশোর বিয়ানিই নন শনিবার সকাল থেকে নেটদুনিয়ায় নিজেদের প্রথম জিএসটি বিল শেয়ার করেছেন আম জনতাও। রইল তারই কিছু নমুনা।

