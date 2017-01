ব্যবসার রেকর্ডে নয়া ইতিহাস গড়ল আমিরের ‘দঙ্গল’

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: তাঁর ছবি বড়পর্দায় যখনই আসে, তখনই কিছু না কিছু নয়া নজির তৈরি হয়৷ তবে এবার অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে গেলেন মিস্টার পারফেকশনিস্ট৷ ভারতীয় সিনেমার ইতিহাস এত বছরে যা দেখেনি, তার সাক্ষী হল ‘দঙ্গল’-এর হাত ধরে৷ দেশ ও আন্তর্জাতিক বাজারে রেকর্ড অঙ্কের ব্যবসা করে ফেলেছে আমির খানের এই ছবি৷

#Dangal is now the HIGHEST GROSSING Hindi film… Crossed *lifetime biz* of #PK [₹ 340.8 cr] on Day 17… Now speeding towards ₹ 350 cr.

