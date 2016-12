বিমানবন্দর থেকে উদ্ধার প্রায় ৫৯ লক্ষ কালো টাকা: LIVE

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: দেশজুড়ে কালো টাকার সন্ধান অব্যাহত৷ তল্লাশি চালিয়ে আয়কর বিভাগ উদ্ধার করছে কোটি কোটি কালো টাকা৷

শুক্রবার দিল্লির আইজিআই বিমানবন্দর থেকেও একইভাবে উদ্ধার হল লক্ষাধিক কালো টাকা৷ এদিন সিআইএসএফ দিল্লির বিমানবন্দর থেকে ৫৩.৭৮ লক্ষ নতুন নোটের কালো টাকা উদ্ধার করে বলে জানা গিয়েছে৷ এর পাশাপাশি বাতিল নোটের ৪.২৯ লক্ষ টাকাও উদ্ধার করা হয়েছে বলেও খবর৷ বিমানবন্দরে এক বিদেশির কাছ থেকে এই কালো টাকা উদ্ধার হয়৷ এত টাকার উৎস কী তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ৷ গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে৷

#FLASH CISF detects Rs 53.78 lakh(approx) in new currency notes & Rs 4.29 lakh in old currency from a foreign nat’l at Delhi’s IGI airport.

— ANI (@ANI_news) December 23, 2016