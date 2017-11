একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ছে রেলের ভাড়া, মাথায় হাত মধ্যবিত্তের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: কোথাও ৭৫ টাকা, কোথাও ৪৫ টাকা আবার কোথাও ৩০ টাকা। একধাক্কায় এবার অনেকটাই বাড়তে চলেছে রেলের ভাড়া। ঋণ ও লোকসানের ভারে জর্জরিত ভারতীয় রেল একসঙ্গে ৪৮টি মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভাড়া বাড়িয়ে ভাঁড়ারে অতিরিক্ত ৭০ কোটি টাকা জমা করতে চাইছে রেল।

রেল সূত্রে খবর, স্লিপার ক্লাসে ৩০ টাকা, টু ও থ্রি টায়ারে ৪৫ ও ফার্স্ট ক্লাস এসি কামরার ভাড়া ৭৫ টাকা করে বাড়তে চলেছে। রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি ১০৭২টি ট্রেনকে ‘সুপারফাস্ট’ করা হয়েছে। তাদের গতিবেগ ৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা থেকে বাড়ানো হয়েছে অন্তত ৫ কিলোমিটার করে। পয়লা নভেম্বর রেলের নয়া টাইমটেবিল প্রকাশিত হয়েছে। সেখানেই এই তথ্যের উল্লেখ রয়েছে। তবে তার মানে এই নয়, যে ট্রেনগুলি লেট করবে না! এমনিতেই শীত আসব আসব করছে। এই পরিস্থিতিতে কুয়াশার কারণে উত্তর ভারতমুখী ট্রেন খানিকটা দেরিতেই চলে। যাত্রীদের অভিযোগ, ভাড়া বাড়ানো যখনই হচ্ছেই, তখন ট্রেন লেট করে আসাটা বন্ধ হোক। অভিযোগ, রাজধানী, শতাব্দী এমনকী দুরন্তর মতো ট্রেনও দেরি করে চলে। বাড়তি ভাড়া যখন দিতে হবে, তখন পরিষেবার দিকে নজর দিক রেল।

New rail timetable ensures not just faster trains but gives time for maintenance work for greater passenger safety.https://t.co/6NN8dguinf pic.twitter.com/haVV02P9Wo

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) November 5, 2017